La 'hoguera final' no solo era el momento de decidir sobre su relación, sino de dar explicaciones. Juntos pudieron ver las imágenes más destacadas de su paso por las villas. En ellas Fani salía pasándoselo en grande con sus compañeros, algo que a Christofer no le habría molestado de no ser porque algunos de sus comportamientos traspasaban los límites que él ha calificado como "faltas de respeto".