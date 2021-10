Andrea ha sido infiel a Roberto con Manuel

La hermana de Roberto ha sacado a la luz un comentario de la madre de Andrea

Paula ha negado haber dicho esas palabras

Andrea se ha confesado con sus compañeros y ha explicado que hay muchas cosas que no saben de Roberto: "Yo empecé a desconfiar de él porque a mí me gusta sentirme especial y me decía: 'nunca me había acostado con nadie en el coche, nunca había llevado a una chica a cenar'. Luego me di cuenta de que hacía lo mismo con todas. Yo al menos soy clara. Él va de buenecito", ha dicho.

En plató, Saray y Paula, la hermana de Roberto y la madre de Andrea han tratado de defender a sus familiares. "Es una forma de justificar sus hechos porque cuando tú sigues con una persona x meses y ves que algo no funciona, o ves que le ha vendido la moto, no estás con esa persona. No tiene defensa alguna", deja claro Saray.

Sin embargo, Paula asegura que es Roberto quien no quiere alejarse de Andrea: "Es que Andrea ha tratado de dejarlo en varias ocasiones, hay una carta que él le escribió a Andrea para su cumpleaños diciendo que quería volver con ella. Le vendió que era una forma y no es así". Es más, tú hermano me llamo un día a las doce, y me puso la cabeza así sobre Andrea.

"¿Y sabes lo que usted le dijo a mi hermano por teléfono? Que su hija desde la comunión ya se había desviado, que dejase a tu hija porque le iba a hacer sufrir, porque ella era así", ha anunciado Saray haciendo que el plató estallase en carcajadas.