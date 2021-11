Melyssa Pinto rompió a llorar en el debate al empatizar con Lucía

Tom Brusse ha reaccionado al vídeo de Melyssa llorando

Tom y Melyssa rompieron su relación en 'La isla de las tentaciones 2'

Melyssa Pinto se derrumbó anoche en el debate de ‘La última tentación’. Durante la entrevista a Lucia y a Isaac, que anunciaron que vuelven a estar juntos, la influencer se echó a llorar. Sandra Barneda se dio cuenta de lo que estaba pasando y le preguntó que qué pasaba por su cabeza en esos momentos. “Me agobia este tema, yo no soy objetiva. Yo he vivido su lado y sé que no se pasa bien. Yo sé lo que ella está viviendo y no me gusta”, respondió Melyssa.

Melyssa ha empatizado mucho con Lucía y por eso no pudo contener las lágrimas. Su experiencia en ‘La isla de las tentaciones 2’ y la dramática ruptura con Tom Brusse la marcaron, y ahora ha visto a Lucía sufrir igual que ella. Por eso no le convence que Isaac y ella hayan retomado su relación: “Sé fuerte, ¿vale? También te digo que yo no dudo de que sea buena persona, pero no me alegro mucho de que hayáis vuelto, aunque espero algún día alegrarme y que la cuides de verdad, porque se lo merece”, le dijo a Lucía mientras las dos se fundían en un bonito abrazo y lloraban de emoción.

La reacción de Tom Brusse

Los colaboradores del plató aplaudieron el gesto de apoyo de Melyssa y remarcaron que eso es lo que se espera de una amiga. Tom Brusse no estaba allí, pero dejó su opinión en las redes sociales. En los comentarios del vídeo del momento subido por la cuenta del programa (@islatentaciones), el ex de Melyssa puso un corazón que ponía de manifiesto el apoyo a la que era su pareja, con la que ahora se lleva bien.

La ruptura de Tom y Melyssa en ‘La isla de las tentaciones’

Tom y Melyssa participaron como pareja en ‘La isla de las tentaciones 2’. El acercamiento del empresario y Sandra Pica hizo que Melyssa, presa de los nervios, asaltara la villa de los chicos al grito de “¡Tom Brusse, eres un sinvergüenza!”. Esa intervención no hizo a su chico cambiar de actitud, es más, le impulsó a liarse con Sandra Pica.