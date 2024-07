Justin, el Ken humano tras mil operaciones estéticas: "Me divierte crear quién quiero ser"

Justin lleva gastado más de un millón de euros en operaciones estéticas

Este Ken humano se ha sometido a más de mil intervenciones estéticas

El hombre que quiere parecerse a Ken: "La cirugía, una extensión de mi ser creativo"

Justin es un hombre norteamericano de cuarenta y dos años hecho a sí mismo… todo a golpe de bisturí para lograr lo que él considera “la perfección física”. Se ha sometido a más de mil operaciones estéticas y lleva un millón de dólares invertidos en cirugía plástica para convertirse en un Ken. Cristina Tárrega entrevista al muñeco humano en ‘La vida sil filtros’.

Nuestro invitado ha pasado por quirófano en multitud de ocasiones para retocarse pómulos, nariz, labios, mentón, pectorales, brazos, abdomen y hasta que ha sometido a un aumento de piernas a través de veinte implantes. Todo esto ha hecho que su físico cambie considerablemente.

Justin confirma que lleva encima más de mil operaciones y reflexiona sobre la belleza perfecta: “Es algo que debemos considerar nosotros mismos. Para mí, desde que era pequeño, me preocupaba por la estilización del cuerpo humano, me pintaba… y siempre me interesaba conseguir una versión más estilizada del cuerpo humano”.

Nos cuenta que de pequeño admiraba a Michael Jackson y que, por esta razón, “siempre quise convertirme en un personaje así, conseguir esa versión de sí mismo”. Tras todas estas operaciones estéticas, Justin ha conseguido que todo el mundo le llame “el Ken humano”:

“Al principio creo que lo que quería era conseguir un aspecto diferente… me gusta esa imagen positiva de crearme a mí mismo. Yo no estaba buscando ese ideal de belleza, buscaba mi propio estilo, que s eme reconociera por mi mismo. Por eso, cuando en los medios empezaron a llamarme ‘el Ken humano’ me pareció un poco raro. Me costó un tiempo asumirlo y entender aquello. He tenido que aprender a entender y querer esa imagen".

Justin se operó por primera vez a los diecisiete años, retocándose la nariz, aunque sus padres no estaban muy de acuerdo porque aún no era mayor de edad. Comenzó a ganar dinero para pagárselo por sí mismo. Después, se la ha llegado a retocar hasta en cinco ocasiones. Tras esa primera operación, llegaron muchas otras en todo su cuerpo: “Buscaba la diferencia y la calma, aceptarme a mí mismo. Me divertía creando quien yo quería ser”.