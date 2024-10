Fernando Tejero y Nacho Guerreros han sido los primeros invitados de 'El trastero de LQSA', el videopodcast exclusivo de mitele donde Alberto y Laura Caballero han recordado con ellos anécdotas del rodaje y momentos únicos. Los actores no pudieron contener la risa al ver escenas grabadas detrás de las cámaras que ni siquiera recordaban.

En 'El trastero de LQSA' podemos disfrutar de vídeos nunca antes vistos grabados por los propios directores y actores con sus móviles. Fernando, Nacho, Laura y Alberto rieron a más no poder con los vídeos que vieron. Entre ellos, estaba la primera prueba de vestuario de Fermín Trujillo. "O sea que ese era mi pelo de verdad", decía Fernando sin creérselo. El actor había pensado al verse que se trataba de una peluca, pero no recordaba que era el look que lucía hace doce años.