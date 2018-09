¡Cambio radical de 'Las Campos'! La nueva imagen de Carmen Borrego y Terelu

telecinco.es

b¡Por fin hemos podido ver la nueva imagen de Carmen Borrego y Terelu Campos! Una noche llena de nervios y emociones en la que Carmen no ha podido evitar las lágrimas al mostrar al mundo su cambio radical: "¡Qué miedo!", reconocía antes de que ella misma pudiera ver cómo era su actual rostro. Terelu, con el pelo más corto y una sonrisa de oreja a oreja, también nos ha sorprendido con su look: "El pelo es algo superficial en la vida, lo sabemos los que lo hemos perdido."

¡Por fin! Carmen Borrego y Terelu Campos han mostrado a todos su cambio radical. La primera, tras su operación dental y de papada, no ha podido evitar romper a llorar al bajar las escaleras del plató y enfrentarse a todas las miradas.

"Sabía que iba a cambiar pero no pensaba que tanto. Me reconozco, que era lo que yo quería, me veo bien. Me veo las facciones muy distintas pero parecidas a como yo soy. Estoy hinchada pero el cuello me lo veo espectacular, quiero que el tiempo pase muy corriendo para ver la realidad de cómo va a quedar."

Tanto su madre como su hermana no habían visto el resultado de la operación hasta unos minutos antes de que la propia Carmen lo hiciera. Con muchos nervios, pero confiando en la buena labor del Doctor De Benito, se dispusieron a quitarle la venda. ¡Las caras de sorpresa, indescriptibles!

Terelu renueva su imagen con retoques estéticos y corte de pelo

El nuevo look de Terelu Campos ha dejado sin palabras a público y colaboradores. Belén Esteban no ha podido evitar emocionarse, ella misma ha reconocido haberse quedado "impresionada" con la decisión de su compañera de cortarse el pelo: "Yo no me habría atrevido".

Terelu no ha dudado en quitarle importancia al corte de pelo y mandar un mensaje de motivación a todas aquellas mujeres que, como ella, saben lo duro que es la lucha contra el cáncer: "El pelo es algo superficial en la vida, lo sabemos los que lo hemos perdido. […] Lo que quería transmitir desde aquí es que, aunque la vida te ponga a prueba duramente, a mí han sido dos ocasiones muy recientes, lo que quiero es que las mujeres que están pasando por un momento delicado piensen que hay vida, piensen que se puede estar guapa, se puede tener ilusiones y hay que pelear por ellas".

críticas a ambas hermanas. Y la comparación de siempre: ¿Es Carmen el patito feo? Más tranquila y con su nueva imagen, la pequeña de Las Campos ha respondido a todos:

Consciente de lo que se avecinaba, Terelu, antes de mostrar su cambio, no ha dudado en lanzar un mensaje muy directo a todos aquellos que catalogaron de "frívola" su decisión de someterse a un cambio estético tras la recaída de su enfermedad: "Solo tengo que decir que soy una persona responsable, que siempre lo he sido, lo soy y lo seré".

Paloma Zorrilla revoluciona el plató con sus críticas a las operaciones

Paloma Zorrilla está rotundamente en contra de las operaciones estéticas y ha defendido su opinión con uñas y dientes. Algunos comentarios han hecho explotar a Mario Vaquerizo y Belén Esteban que ponen en duda que la colaboradora no se haya operado... ¿Está infiltrada Paloma Zorrilla doctor?

A María Teresa "casi le da un infarto" al enterase de la recaída de Terelu

La matriarca de Las Campos ha confesado a Carlota Corredera los difíciles momentos que vivió al enterase de que Terelu volvía a estar enferma: "En esta ocasión me ha cogido más débil emocionalmente. […] Ahora estoy aquí y siento como que no ha pasado nada, como si fuera un mal sueño”.

Una médico amiga suya fue la encargada de contarle la mala noticia: "Me dijo ‘Terelu tiene esto, pero esta cogido súper a tiempo y no le va a pasar nada’, pero en ese momento pensé que me iba a dar un infarto"