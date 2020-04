Candela y Massimo dan un paso más en su relación a pesar de la vuelta de Chino y la mudanza de Francesca

Candela no da crédito al abrir la puerta y encontrarse al padre de Pepe . Chino sale de la cárcel y aunque al principio intenta gastar una broma a su novia fingiendo que se ha escapado de prisión, enseguida le da la gran noticia: " ¡Me han soltado! ".

La bailarina se pone muy contenta al reencontrarse con su pareja y está decidida a volver a retomar su historia de Amor. Chino tiene planes de futuro y quiere montar un restaurante. La sevillana tiene claro que ha cacmbiado, pero su padre Rosario no termina de confiar en él. "No ha cambiado, tiene la mente de un adolescente", asegura. Mientras tanto en Roma, arriesgándose a dinamitar de una vez por todas su relación con su suegra, Francesa da un paso más en su noviazgo con Massimo y se muda a vivir con él. A pesar de que todo parece haber vuelto a la normalidad, las visiones entre los protagonistas no llegan a su fin.