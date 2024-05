Dice Gabriella que ahora Álex y ella están "en igualdad de condiciones". Álex Girona ha sido infiel a Gabriella en más de una ocasión, algo que no paran de recordarle, y en la última gala de 'Los vecinos de la casa de al lado' se ha descubierto que también Gabriella le ha sido infiel a él.

Suso Álvarez fue el encargado de desvelar la verdad: "Quiero que me mires a los ojos y me digas qué hiciste hace tres semanas en Gran Canaria en un hotel". Gabriella negó rotundamente que hubiese pasado nada entre el hombre al que se refería y ella. "Te lo aseguro que no me he besado con él", decía muy seria. Sin embargo, ahora Gabriella reconoce que besos sí que hubo. Así se lo ha contado a sus compañeros en el patio, una conversación muy tensa que ha acabado a gritos.

Gabriella discute con Julen y Napoli

Según ha revelado, sí que besó a la persona a la que se refería Suso, pero no hubo sexo. Pensaba decírselo a Álex cuando salieran, pero la noticia de Suso lo ha cambiado todo. "Tampoco me voy a arrastrar por los suelos, si hubiese sido un santo...", se ha defendido Gabriella, que admite que no le contó a su madre lo que pasó en Gran Canaria. Julen le ha recordado también sus conversaciones con su ex, mientras que Gabriella le respondía a gritos: "¡Le hablé, se me fue la pinza y luego quedó en nada!". "Para mí esto son conversaciones sin más, porque no han llegado a nada", se ha explicado.

Gabriella tiene muy presente las infidelidades de Álex: "una pareja que me la ha liado 20 veces". "Reculé a tiempo. Para mí, una retirada a tiempo es una victoria. ¿Le fallé? Sí", ha explicado. Metió la pata al besar a otra persona en Gran Canaria, pero ha insistido una y otra vez en que no pasó nada más. "Si se me considera una basura por hablar con mi ex y darle tres besos a un chaval...", se ha excusado ella, mientras que Julen y Napoli han sido tajantes al destacar que ocurrió a las espaldas de Álex.