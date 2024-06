La bronca entre Mayka y Julen por decir que está utilizando a Pilar Llori: "Lo dices para hacer daño"

Mayka Navarro y Julen Muñoz han protagonizado un tenso enfrentamiento en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de mitele PLUS . ¿El motivo de la bronca ? Pilar Llori . La exparticipante de 'GH VIP' y el extentador de 'La isla de las tentaciones' han tenido un acercamiento ( con beso incluido ) y Mayka cree que Julen no actúa de buena fe.

Mayka considera que Julen está confundiendo a Pilar y que , lo que está haciendo, es jugar con ella . Por eso se queja de que el vasco siempre la toma con ella cuando le dice las cosas (porque, en ese momento, Maite Galdeano le está diciendo lo mismo, pero con ella no discute y, en cambio, con Mayka sí). Julen responde las cosas que le reprocha Mayka no son para ayudar, sino para hacer daño. Así ha sido parte de su tensa conversación.

"Tú lo dices para hacer daño, pero no te metas", le echa en cara Julen. Aprovecha para decirle a Mayka que ha dicho en varias ocasiones que se quiere ir del reality, pero no lo hace. "No te quiero dar ese pedazo de gusto, yo no abandono", le dice ella a Julen. Maite Galdeano intenta mediar entre ellos para calmar las aguas.