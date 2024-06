“Estoy ilusionado, mañana estaré nervioso” , respondía él. Mayka Rivera ha sido muy clara y ha declarado: “Yo creo que están ilusionados, pero es muy precipitado porque no han salido al exterior y no saben cómo va a ser la convivencia, los bolos…”, decía.

Además, si no puedes esperar a esta noche y no quieres perderte los preparativos de la ceremonia y las últimas horas de Álex Girona como soltero, recuerda que hay cinco señales exclusivas disponibles en Mitele PLUS para no perderte nada. También existe una señal gratuita del Patio de vecinos en Mitele y en YouTube.