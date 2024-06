La lluvia de zascas de Miriam Saavedra a Gabriella antes de casarse: "Un divorcio sale muy caro"

Miriam Saavedra le llama a Gabriella "hermana de leche" de Marieta: así ha reaccionado la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' y novia de Álex Girona

Gabriella se hace fuerte ante los zascas de Miriam Saavedra: "Hoy no voy a dejar que nadie me enfade"

¡No te pierdas nada de lo que pasa en 'Los vecinos de la casa de al lado' a través de las 5 señales!

Un acontecimiento histórico y único ha ocurrido este miércoles durante la gala del exclusivo reality de mitele PLUS. Y es que... ¡Álex Girona y Gabriella se han casado en pleno directo! Ambos han decidido darse el "sí quiero" y el vecindario al completo se ha vestido de gala para celebrar con ellos la boda por todo lo alto. Antes de que Álex viese a Gabriella vestida de novia y celebrar con ella la boda, Miriam iba al trastero a darle algún consejo de última hora a la exconcursante de 'La isla de las tentaciones'. Y algún zasca que otro.

"Estuviste aquí con tu hermana", apuntaba Miriam Saavedra, nada más ver a Gabriella, que la miraba con desconcierto al no saber a qué se estaba refiriendo. "Acaba de venir tu hermana", apuntaba Saavedra, puesto que antes Marieta había ido para lo mismo, para darle algún consejo. "Claro. ¡Ah no! Hermana de leche, de sangre no", le decía Miriam, propinándole un completo zasca que dejaba a Gabriella flipando y sin saber qué decir.

Gabriella 'da un golpe encima de la mesa'

No obstante, la actriz cambiaba rápido de tema, puesto que la ocasión no merecía precisamente ninguna lluvia de zascas ni discusión alguna: "Te he traído un regalo". Pero parecía que los zascas para Miriam no acababan: "Los divorcios, tan caros que son...", subrayaba, dando a entender que pronto ella y Álex se separarán.