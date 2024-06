Continúa el acercamiento entre Bea Retamal y Julen de la Guerra en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de mitele PLUS. Los vecinos, con pequeños altibajos, enfados y reconciliaciones, no paran de recordar que tuvieron una noche de amor en el pasado y, hablando sobre esto, ella tiene algo que reprocharle por algo que sucedió hace ya cinco años.

Bea y Julen se encuentran en el apartamento Sol cuando ella, de manera inesperada, le lanza una pregunta a su compañero: "¿Por qué nunca más me escribiste ?", le suelta, a bocajarro y a modo de reproche . "NI tú a mí", le responde él, una respuesta que no gusta nada a Bea: "Qué básico", se queja. "Pues anda que tú, que hiciste lo mismo", reacciona él.

Pero entonces Julen sorprende al decirle que cree recordar que sí que le escribió, algo que pilla desprevenida a Bea, pues no lo recuerda. "Te pregunte qué tal, no contestaste y eliminé el mensaje". Bea no se lo cree y dice que eso es mentira, pero Julen insiste en que sucedió tal y como lo está contando. Bea termina creyéndole y bromean sobre lo sucedido.