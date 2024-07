Álvaro Boix revela el verdadero motivo por el que Claudia Martínez le rechazó en 'La isla de las tentaciones'

Años después, su historia que no acabó de cuajar, ha sido el tema de conversación en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes ver las 24 horas en mitele PLUS . Omar Sánchez, sin pelos en la lengua, ha querido saber todo lo que ocurrió y le ha preguntado directamente a Álvaro Boix.

''No sé por qué, porque le dio pena o algo...'', afirma Álvaro, pero Omar, sin pelos en la lengua, bromea sobre el paso de su compañero por el reality en varias ocasiones: ''Me `parece estupendamente, pero es que si no bató con dos, a la tercera volviste otra vez, no aprendes Álvaro''.