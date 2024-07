El tenso cara a cara entre Julen Muñoz y Álvaro Boix: ''Dejas mucho que desear como persona''

Todo ha comenzado cuando Julen le ha recriminado a Álvaro que hablase de él y de lo que pensaba sobre su concurso: ''Yo no te he dicho lo que pensaba por no decirte daño'', pero Álvaro le reprochaba su actitud: ''No ves que haces más daño diciéndoselo por detrás a otros concursantes que a mí''.