La cena más romántica de Bea y Julen cargada de sinceridad: "Me gusta que estés pendiente de mí"

Julen de la Guerra y Bea Retamal han podido vivir una gran cena romántica dentro del Trastero de 'Los vecinos de la casa de al lado'. Ambos concursantes han podido hablar de diferentes temas durante la cita sobre lo que sienten el uno por el otro. Tanto Bea como Julen se han sincerado y se han dicho cosas muy bonitas.

La relación de ambos en el reality ha estado protagonizado de altibajos cada dos por tres. Bea siempre le ha recriminado a Julen que no le da el suficiente cariño que ella necesita y el vecino en cambio ha sido mucho más tranquilo, ya que sabe que no quiere nada formal con ella.

Sin embargo, en la cena que han vivido en el Trastero solo han decidido decirse cosas bonitas. En la pantalla de la televisión ha aparecido un mensaje para ambos: "¿Qué es lo que más os gusta al uno del otro? Podéis decíroslo a la cara", ha leído Julen de la Guerra.

En ese momento, Julen ha bromeado y le ha dicho a Bea que no la soportaba. Bea le ha dicho que parase y Julen ha decidido tomar el primer paso para decirle las cosas a la cara sobre lo que piensa de ella: "Me gusta lo divertida que eres, me gusta el buen despertar que tienes, que al principio flipaba"

"Me gusta que me sigues las bromas y me entiendes a la perfección, que estés pendiente de mí...", ha continuado diciendo Julen mientras Bea le ha estado mirando atentamente. Por otro lado, de la Guerra también ha señalado que le gusta que cuando se equivoca admite sus errores y pide perdón.

Para terminar, Julen le ha comentado que le encanta como es ella en general: "Me gusta que seas así, tu personalidad me gusta un montón". Tras esto, le ha tocado el turno a Bea: "Me gusta que eres muy gracioso, tu capacidad de aguante ante muchísimas situaciones, lo familiar que eres y como hablas de tu familia me encanta".

En ese instante, Bea se ha quedado en blanco y Julen de la Guerra a vuelto a bromear: "Espérate que ahora viene lo malo". Bea Retamal se ha reído del comentario de su cita, pero finalmente ha seguido diciendo cosas buenas del concursante.

