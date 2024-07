Gabriella rompe a llorar tras el emotivo mensaje de Álex Girona: "Lo necesitaba un montón"

Gabriella y Álex Girona protagonizan un emotivo reencuentro en 'Los vecinos de la casa de al lado'

Álex Girona: "Yo te estoy esperando fuera, no estoy con ninguna haciendo tonterías"

Julen Muñoz, Pilar Llori y Marieta aconsejan a Gabriella sobre Álex Girona

Gabriella no ha pasado una de sus mejores semanas en ‘Los vecinos de la casa de al lado’. Aunque sigue teniendo el apoyo de Bea Retamal y el resto de los concursantes, no puede evitar acordarse de Álex Girona y no cabe duda de que lo hecha muchísimo de menos.

Asegura que el no tenerlo cerca le hace sentir “más débil mentalmente”, pero es consciente de que aún tienen muchas cosas de las que hablar y que aclarar. Ha sido durante la gala donde los hemos visto protagonizar un reencuentro de lo más emotivo.

Al ver las imágenes más tristes de Gabriella, su exnovio no ha podido evitar ablandarse y ha querido dedicarle unas palabras para animarla: “Te estoy viendo todo el rato. Veo que te acuerdas mucho de mí y yo me acuerdo de ti. No habléis más del tema, una vez que salgamos de aquí, se aclararán las cosas para bien o para mal”, decía él.

“A ti te está viniendo bien estar sola, sin mí”, declaraba el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’. Unas palabras que hacían reaccionar hasta a Marieta, que no dudaba en decir que estaba “orgullosa” de la evolución de su exnovio.

Después de esas palabras, el joven no dudaba en levantarse a dar un abrazo a Gabriella, que no podía evitar romper a llorar: “Lo necesitaba un montón”, aseguraba. Era entonces cuando Julen Muñoz intervenía para contar una información reveladora.

“Llevo dos días con Álex y está todo el día con el móvil en la mano. Todo el día piensa en ti y su mentalidad eres tú”, declaraba. “Sé que cuando salga de aquí tendremos muchas conversaciones. Estoy muy sensible y me ha afectado todo mucho”, afirmaba ella.

Para intentar que la concursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ se relajase, Álex Girona le daba un último mensaje: “Lo estás haciendo de locos porque la gente te está conociendo como eres”.