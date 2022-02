Lucas besa por sorpresa a Paula: "Me gusta ponerte nerviosa"

Paula acaba de volver a España después de pasar un tiempo trabajando en Bangladesh . Conoció a un guapo danés con el que empezó un romance pero al regresar se ha dado cuenta que no es para ella, se aburre con él y además, le ha pillado besándose con una residente.

Por otra parte, la ginecóloga no sabía que Lucas es transexual, lo ha descubierto en su regreso. Hay algo que le llama la atención de su compañero de trabajo pero no sabe todavía qué es. "Me gustaría conocerte", le confiesa el médico, "contigo estoy un poco perdida", le contesta Paula.