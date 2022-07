Te explicamos cómo sacarle todo el partido a esta funcionalidad de Google para que no te pierdas ninguna novedad.

Si has entrado en Google News y has visto una noticia que te interesa, pero no tienes tiempo de leerla en este momento, puedes guardártela para más tarde. Para ello, haz clic en los tres puntos que aparecen en el lado derecho del titular y selecciona “Guardar para más tarde”.