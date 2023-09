El próximo viernes podrás disfrutar de la película ‘ Aladdín ’ en Telecinco. Este musical está dirigido por Guy Ritchie y protagonizado por Will Smith, entre otros, y se estrenó en 2019 como un live action de la famosa película de dibujos de Disney.

Will Smith interpreta al Genio en la película, pero en un principio no iba a ser así. La primera elección era Jim Carrey, pero estaba inmerso en un lío jurídico y no pudo hacerlo.