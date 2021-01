Nuevos capítulos de 'Love is in the air', esta noche a las 22:00 en Telecinco

Telecinco tiene preparada una noche de lo más romántica

¿Eres de los que escucha la canción ‘Love is in the air’ y ya te entran las ganas de ver un nuevo episodio de la serie turca del momento? Pues no te preocupes, porque tenemos una noticia buenísima para ti.

Este miércoles, a las 22:00 de la noche, te espera una noche de amor con nuevos capítulos de estreno que no te puedes perder. Un plan perfecto para este día de frío, ya que la historia de amor de Eda y Serkan hará que no quieras levantarte del sofá.

¿Qué dónde puedes verlo? Pues muy fácil. Telecinco tiene preparada su noche más romántica para este miércoles a las 22:00, con nuevos episodios de ‘Love is in the air’, la historia de amor del momento.

Pase VIP en Mitele Plus para ‘Love is in the air’