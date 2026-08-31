Carlos Otero 31 AGO 2026 - 10:00h.

Sofía Suescun ha heredado las prácticas financieras de su madre: "Con el dinero, siempre meter y nunca sacar"

Críticas a Sofía Suescun por su nuevo coche de casi 80.000 euros: "Vendiendo el conflicto con Maite"

Compartir







La vida le cambió radicalmente a Sofía Suescun hace poco más de una década. En septiembre de 2015, la navarra entraba en 'Gran Hermano 16' junto a su madre como una joven de 19 años que estudiaba Psicología y era hija de una conductora de autobuses. Ahora, con 30 años recién cumplidos, aquella chica soñadora de Pamplona cuenta con un imperio valorado en varios millones de euros que desgranamos al detalle.

Un parque de viviendas entre Madrid y Alicante

Sofía Suescun ha tenido claro desde que su nombre empezó a generar rendimiento económico la importancia de la inversión. En este sentido, la televisiva ha sido conservadora y ha optado por focalizar su capital en bienes inmuebles. En estos diez años ha adquirido varias propiedades en distintos puntos del país.

La joya de la corona es, como no podía ser de otra manera, la residencia de Valdemorillo en la que convive junto a Kiko Jiménez. Se trata de un chalet unifamiliar de una sola planta de 250 metros cuadrados construidos sobre una parcela de más de 1.000 metros. Valorada según sus propias palabras en torno al millón de euros, tiene piscina, jardín, gimnasio y un gran vestidor.

PUEDE INTERESARTE La última adquisición de Sofía Suescun y Kiko Jiménez para su casa de la playa: una joya hecha a medida y por encargo

Como los lectores de Outdoor conocen bien, Suescun ha estrenado este mismo año ‘Villa Playa’, su refugio vacacional en la costa. Hablamos de un casoplón de obra nueva con jardín, piscina privada, cuatro habitaciones y varios baños. En diciembre de 2025 el precio base rondaba los 1,4 millones. La vivienda, además, está decorada con muebles de diseño y cuenta con auténticas obras de arte en su interior.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Pero hay más, porque Sofía Suescun compró un ático en Madrid en el año 2024, que reformó con la ayuda de Kiko y del que obtiene rendimiento a través de alquileres. La propiedad está valorada en 500.000 euros. Algunas voces hablan de que no sería la única vivienda de Suescun en la ciudad. Cabe recordar que, tras ganar ‘Supervivientes 2018’, la navarra también se hizo con otra vivienda en la capital de España que terminó vendiendo para apuntalar la inversión de su chalet de Valdemorillo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Varios coches, todos muy caros

Sofía Suescun también cuenta con un interesante patrimonio automovilístico. La hija de Maite Galdeano siempre se deja ver conduciendo coches de alta gama que evidencian su buena salud financiera. En los últimos tiempos la hemos visto al volante de un Porsche Macan, cuyo precio base ronda los 82.000 euros. Si atendemos a las personalizaciones que le hizo (color gris hielo metalizado, interior en cuero negro y crayón, etc.), el valor superaría los 100.000 euros.

Anteriormente hemos visto a Suescun conduciendo un Mercedes-Benz Clase E Cabrio, cuyo precio de mercado parte de los 61.000 euros. Claramente, la hermana de Cristian Suescun es fan del mundo del motor y en concreto de esta marca alemana, ya que ha tenido varios Mercedes a lo largo de los años; incluso recuperó uno tras un robo en su antiguo ático.

Dinero en el banco y caché elevado

La navarra ha asumido el mantra que su madre le enseñó: “Cuando hablamos de dinero, meter, meter y nunca sacar”. Por ese motivo, los ahorros en efectivo de Sofía también son millonarios y cuantiosos. Solo por su triunfo en 'GH' y 'SV' se embolsó 300.000 euros. Pero la influencer ha llegado a declarar que sus ingresos mensuales rondan los 30.000 euros. En 2020, hace ya más de un lustro, se dijo en televisión que le pagaban 3.500 euros por post publicitario.