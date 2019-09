"Soy muy cariñoso y las distancias no me importan", le ha asegurado Jesús a Amanda. Sin embargo, ella tiene otras prioridades: "Es que tienes 24 años y yo tengo 28, además tengo dos hijos. Me has caído fenomenal, lo tienes todo, pero eres muy jovencito. Eres muy buen chaval pero no se no he sentido eso de…'uy me ha encantado'. Ven a Murcia y te presento a mis amigas", le ha explicado ella.