Antonio emociona a las chicas con su conmovedora historia: "He superado un cáncer de colon"

Aunque a primera vista Antonio no fuese el prototipo de Aina, la personalidad del soltero ha hecho que a la catalana le entrasen muchas ganas de saber más de él. En la cita la química ha fluido como por arte de magia y ambos han decidido darse una oportunidad fuera del programa." Me has encantado así que me gustaría seguir conociéndote ", le ha confesado ella.

Sergio no tiene tanta suerte

Sergio se puso a trabajar con 19 años y solo ha estudiado la ESO, motivo suficiente para Lydia, quien busca un chico con más formación: "Me pareces un chico muy guapo, muy buen vestido, muy bien peinado… pero no he sentido ese feeling que tenía que sentir. Aquí me has parecido un chico muy simpático pero por tener cosas en común busco a un chico que haya estudiado algo, como yo, así que si te parece bien podemos ser amigos".