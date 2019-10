Esther tiene 35 años, Borja 25. Aunque a ninguno de los dos le importa la diferencia de edad, ella tiene un hijo de 11 años, algo para lo que él no se encuentra preparado: Ahora no me veo como para ser padre", ha confesado. Aunque Esther le ha dejado claro que no busca un padre para su hijo, sino un compañero sentimental, lo ha entendido perfectamente y han quedado como amigos.