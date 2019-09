Candy y Ricardo han conectado de manera muy especial en su primer encuentro en ' Me quedo contigo '. "Cuando te he visto bajar las escaleras pensé que eras del programa y que estabas acompañando a la otra chica", le ha dicho él. "Te he visto muy nervioso mirándome, me gustaba como me miraban tus ojos", ha respondido ella antes de aceptar una segunda cita.