A pesar de que Conchi estaba muy ilusionada por tener su primera cita con Bernardo en ' Me quedo contigo ', la cosa ha cambiado cuando ella ha descubierto las aficiones del asturiano."Yo Asturias lo conozco como la palma de mi mano, pero iría una semana, a vivir no podría, no es tan cosmpolita como Madrid, yo soy una mujer de tacones, me gusta un hombre que este con sus cocktails, sus buenos restaurantes…", se ha justificado.