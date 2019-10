Eugenia y Nicolás se llevan diez años de edad. Para el soltero, no supone ningún problema, sin embargo para ella sí. "Me importa la edad y además no he sentido ni el flechazo ni la química que debería haber sentido. Como los dos vivimos en Mallorca seguramente nos veremos así que nos saludamos y tomamos algo como amigos", le ha ofrecido ellla.