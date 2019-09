Félix es un aficionado de los deportes de riesgo. Ha intentado ganarse a las madres de ' Me quedo contigo ' haciendo una exhibición de trucos sobre la bici, sin embargo, no ha conseguido impresionarlas. Para solucionarlo se ha marcado unos pasos de baile en plató con los que se ha ganado que unos cuantos atriles no se apagasen.