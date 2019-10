El increíble streaptease de Pablo, el granjero gallego que sube la temperatura de 'Me quedo contigo'

A pesar de que a Irene le ha caído muy bien el soltero, no cree que fuera del programa puedan tener algo más que una bonita amistad. " Como persona me pareces excepcional , pero como pareja no llegaríamos a encajar porque somos personas diferentes. Podríamos ser grandes amigos porque creo que tendría muchas cosas que aprender de ti", le ha dicho la joven al gallego.

Stefany y Eduardo tampoco tienen suerte

Stefany se ha fijado en Eduardo nada más verlo, sus ojos le han encantado, sin embargo, que trabaje en la noche no encaja en sus planes. "Pasaría muchas horas hablando contigo, pero es que no sé... no he sentido esa chispa", le confesado la joven. "Quedamos como amigos", ha respondido él sin perder la sonrisa.