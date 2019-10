A pesar de que a Irene le ha caído muy bien Pablo, no cree que fuera del programa puedan tener algo más que una bonita amistad. "Como persona me pareces excepcional, pero como pareja no llegaríamos a encajar porque somos personas diferentes. Podríamos ser grandes amigos porque creo que tendría muchas cosas que aprender de ti", le ha dicho la joven al gallego.