Jessica ha conectado con Alex, sin embargo, sus 25 años le han echado para atrás. "Me encantan los hombres con educación y que tratan bien a las mujeres. Eres muy guapo, me encajas con el tema de Mallorca, pero nunca he estado con nadie más joven que yo. El tema de la edad es importante, estuve casada 9 años y la próxima pareja que yo tenga tiene que encajar en todo lo que estoy buscando", ha explicado ella.