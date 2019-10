Lencería, perfume y tacones: los "fitichis" de Antonio El Galán

La madre de Antonio El Galán ha provocado las carcajadas en 'Me quedo es contigo' a través de un vídeo en el que daba consejos a su futura nuera. Mi hijo es muy ordenado, muy cariñoso y muy bueno, es más guapo por dentro y por fuera. Tenemos mucha confianza y me cuenta lo que le gusta de las mujeres. Que lleven un buen tacón, un perfume y una buena lencería, porque eso le da a él un "fitichi" muy bueno . Tras ver las imágenes, el soltero ha explicado que lo que su madre quería explicar es que él es fetichista de la lencería.

El de málaga se ha quedado prendido de Danira: "Cuando te he visto he sentido que eres muy guapa, pero con mayúsculas", le ha dicho el decorador. "Bueno Antonio, desde que vi el vídeo hubo algo que hiciera que no sintiera esa química, le has gustado más a mi madre que a mí", se ha sincerado ella. "Un placer haberte conocido, lo siento mucho porque eres guapísima", ha lamentado él.