Magia en la primera cita entre Lourdes y Kike: “Me tiemblan las piernas, es muy bonito esto"

"No sé a que es debido pero ahora me siento el corazón aquí", ha confesado Lourdes señalándose la garganta antes de tener la cita con Kike. "Estoy diseñando el resto de mi vida, tengo tiempo, pienso que todo se multiplicaría compartido. A partir de ya quiero las cosas bonitas y fáciles, ya ha habido muchas piedras en el camino", ha querido dejarle claro a él. Kike le ha cogido las manos y le ha dicho: "Vamos a hacer que sea fácil". Ella se ha sonrojado y ha admitido: "Me tiemblan las piernas, estoy como una chiquilla, esto es muy bonito".