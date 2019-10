Sergio se puso a trabajar con 19 años y solo ha estudiado la ESO, motivo suficiente para Lydia, quien busca un chico con más formación: "Me pareces un chico muy guapo, muy buen vestido, muy bien peinado… pero no he sentido ese feeling que tenía que sentir. Aquí me has parecido un chico muy simpático pero por tener cosas en común busco un chico que haya estudiado algo como yo, así que si te parece bien podemos ser amigos".