Mariano ha llegado a 'Me quedo contigo' dispuesto a dar lo mejor de sí mismo y con muy buen carácter. Sin embargo, el italiano no ha terminado de encajar las críticas que las madres han hecho de su forma de vestir: "Cada uno tiene su estilo y no estamos aquí para escuchar defectos", se ha defendido. En el pisito de solteras, las creen que está a la defensiva.