Mónica le rompe el corazón a Miguel: “Te falta un poco de chispa, que es lo que yo necesito”

Miguel no ha tenido suerte, ya que su elegida no ha querido tener una segunda cita con él

La misma suerte ha corrido Bernardo, quien ha sido rechazado por su afición a la montaña

Ha sido lo que me ha entrado por la vista y luego el globo se ha ido desinflando. Lo que me apetece en esta etapa de mi vida es salir, divertirme, ir a bailar. No me ha terminado de llenar… te falta un poco de chispa, que es lo que yo necesito", le ha explicado Mónica. A pesar del entusiasmo de Miguel, el de Gerona se va de ' Me quedo contigo ' sin encontrar el amor. ". Lo que me apetece en esta etapa de mi vida es salir, divertirme, ir a bailar. No me ha terminado de llenar… te falta un poco de chispa, que es lo que yo necesito", le ha explicado Mónica.

Poco antes, Miguel había explicado que trabajaba en un sex shop, algo que a las hijas de las madres del pisito de solteras no les ha hecho mucha gracia. "Es que luego voy a comer con él y me voy a imaginar cosas que no quiero imaginarme", ha confesado entre risas Danira. "Hay que desmitificar un poco eso, que este hombre no está todo el día en la tienda poniéndose cosas", ha querido aclarar Jesús Vázquez. "Yo he entrado muchas veces, para mí y para regalar y me han dado mucho las gracias por cierto", ha contado el presentador antes de preguntar cuál es el objeto de moda en las tiendas eróticas.

Además. ha querido deleitar a los espectadores con una canción propia. A pesar de que no ha conseguido ganarse a las madres por el oído, ha explicado muy orgulloso como nació este tema. "Me gusta mucho cantar en Karaokes, me junté con un productor y la hicimos".

Miguel no es el único que recibe calabazas esta noche

A pesar de que Conchi estaba muy ilusionada por tener su primera cita con Bernardo en 'Me quedo contigo', la cosa ha cambiado cuando ella ha descubierto las aficiones del asturiano."Yo Asturias lo conozco como la palma de mi mano, pero iría una semana, a vivir no podría, no es tan cosmpolita como Madrid, yo soy una mujer de tacones, me gusta un hombre que este con sus cocktails, sus buenos restaurantes…", se ha justificado.