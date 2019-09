Petra: "La altura no es importante, lo que importa es el paquete"

"Le voy a dar otra oportunidad a Félix, no voy a decir lo de la altura", ha comenzado diciendo Tere. "Pero eso no importa, lo que importa es el paquete ”, ha opinado Petra. Jesús Vázquez se ha llevado las manos a la cabeza hasta que ha comprendido que la venezolana quería decir que lo importante en un hombre es su conjunto. "Hay las diferencias linguisticas… yo te recomiendo que nunca más vuelcas a decir que lo más importante de un tío es el paquete", ha dicho el presentador entre risas.

Este no ha sido el único momento desternillante del programa. Mientras las chicas del pisito de solteras trataban de imaginar que haría Tanausú para impresionar a sus madres, Nieves ha hecho una confesión que ha provocado las carcajadas de todas sus compañeras. "Yo me lo imagino con una pelota gigante haciendo así", ha explicado mientras movía los brazos energicamente. "Nena, ¿pero tú que te estás imaginando?", ha preguntado muerta de la risa Amanada. "¡ A galope !, ha gritado ella.

Tarde de calabazas en 'Me quedo contigo'

A pesar de los intentos de Félix por tener una segunda cinta con Andrea, la de badajoz le ha asegurado que únicamente podrán verse como amigos. "Eres súper simpático, súper salao, súper mono, tienes unos ojos preciosos pero… no sé. Cuando quieras en plan amigos, me has caído genial pero ya está. De ahí no pasaría".