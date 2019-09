Uge se emociona hablando de su madre: "Lo hago todo por ella"

de sus posibles citas en ' Me quedo contigo ' y ha explicado el motivo de su emoción:, ha dicho consiguiendo emocionar a todas las chicas.

Después de escuchar a Uge hablando de su madre y verle emocionado, muchas de las chicas de 'Me quedo contigo' se han arrepentido de no querer tener una cita con él. Dana, Alma o Lucía, entre otras, se han mostrado gratamente sorprendidas por Uge y han querido destacar la importancia de no quedarte con la primera impresión al conocer a alguien.