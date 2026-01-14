Vaitare, la mujer que fue pareja de Julio Iglesias en los años 80 y la primera mujer que se atrevió a desvelar las prácticas comprometidas del cantante, habla

Ana Obregón cuenta lo que vivió cuando estuvo en casa de Julio Iglesias: "He visto cómo era con las mujeres"

El especial de '¡De Viernes! sobre Julio Iglesias tras la acusación de dos extrabajadoras del cantante por presuntas agresiones sexuales, contaba con el testimonio de Vaitiare, la primera mujer que denunció abusos del artista.

Vaitare, la mujer que fue pareja de Julio Iglesias en los años 80 y la primera mujer que se atrevió a desvelar las prácticas comprometidas del cantante, entraba en directo asegurando que se acababa de enterar de los testimonios de estas dos mujeres: “Estoy en ‘shock’ y no sabía que ha pasado, mi teléfono explotó esta mañana todo el día, pero no he tenido tiempo de enterarme de la magnitud de lo que está pasando”.

Cuando se le preguntaba por el propio testimonio que ella contaba en su libro sobre lo que vivió, ella prefería mantenerse al margen: “Es un poco difícil hablar de esto ahora, no quiero hacerlo porque hay mucha confusión, no está muy claro lo que ha pasado”.

"Somos amigos, no es el Julio que yo conocí hace años"

Misma posición que tomaba cuando se recibía la cuestión de si se cree o no la denuncia de estas mujeres: “Es la primera vez que escucho esto, no tengo detalles, acabo de escucharlo en directo”.

La que confirmaba que mantiene una buena relación con el cantante: “Somos amigos, no es el Julio que yo he conocido hace muchos años. Mi relación con Julio nunca cambió, también éramos amigos cuando escribí el libro, somos todos amigos también con su familia”.