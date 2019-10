Sandri rompe el corazón a Camilo: "Me hablas tan suave que me da miedo"

Camilo es bailarín y su vida se encuentra constantemente en movimiento: "Estoy en Barcelona, me voy a Chile y después vuelvo a Europa", ha explicado el soltero. A Sandri, el chileno le da paz y tranquilidad, sin embargo, ella busca más estabilidad. "Yo tengo una niña de diez años y el tema de que te vayas fuera no sabría cómo gestionarlo, me trasmites energía y paz, pero que vayas y vengas… no podría tener una relación contigo, yo ya tengo unas prioridades y unas ideas muy claras", ha dejado claro.