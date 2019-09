Vevi cuenta cómo fue su peor cita : "Quedé con un chico, pero se enamoró de mi madre"

Jesús Vázquez ha animado a las chicas del pisito de solteras que cuenten sus experiencias teniendo a través de aplicaciones. Irene ha revelado que una vez quedó con un chico y resultó no ser el de la foto. Lorena y Natalia no tuvieron mejor suerte. Sin embargo, la historia más divertida ha sido la de Vevi: " Quedé con un chico pero cuando le presenté a mi madre se acabó todo ", ha contado. "¿Por qué?", ha querido saber el presentador. "Porque se enamoró de ella", ha respondido Vevi entre risas.

Tarde de magia y amor en 'Me quedo contigo'

"Que ojazos tientes", le ha dicho José a Yasmina nada más empezar la cita. "Tu también", ha respondido ella. "Cuando he visto tu vídeo es como si me estuviera viendo a mí, porque yo hago las mismas payasadas". "Nunca he visitado Barcelona", ha dejado caer él. "Yo Murcia Tampoco", ha dicho la catalana. "Me quedo contigo", ha anunciado antes de fundirse en un romántico beso.