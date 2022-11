Irma Soriano será sustituida por Víctor Sandoval en el 'Mediafest Night Fever' tras contagiarse de Covid: "Estoy regular"

Irma Soriano entraba en directo por skype desde la casa de su madre y comunicaba que no podría acudir a la gala tras haber dado positivo en coronavirus: "Me he estado librando de coger el covid, pero ayer di positivo. Me ha pillado aquí en Jaén con mi madre y eso me causa una mayor preocupación y miedo. Además, me ha dado fuerte", empezaba diciendo.