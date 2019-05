Adolfo Suárez, sobre Juan José Padilla: “Gracias a este hombre yo soy torero”

Bertín ha querido saber si su padre, el ex presidente de España, era aficionado o no al mundo del toro y se ha encontrado con un “era muy taurino”. De hecho, el político del Partido Popular le ha contado una anécdota muy curiosa sobre su padre. Según he explicado, Adolfo era “el más chulo del pueblo” y no dudó en montar una novillada sin tener ni idea, hacerse un traje de corto y salir a torear a la plaza. De hecho, según ha explicado, es día se fijó en una de las damas de honor que le estaba mirando, “le brindó el toro, empezaron a salir, se casó con ella y aquí estoy yo”.