Albert Rivera cuenta por primera vez cómo empezó con Malú: "Cuando amas a alguien no hay quien lo pare"

"Nosotros éramos amigos de antes, nos conocíamos, somos de la misma generación y me encanta la música (...) Nos conocimos sin más, pero luego yo rompí mi relación y me quedé solo, ella también estaba sola y ahí surgió lo típico que piensas 'esto no puede pasar, es un lío de narices', pero cuando uno se enamora de alguien mutuamente, y rompiendo muchos tabúes, cuando quieres a alguien y crees en algo no hay quien lo pare".