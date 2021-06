El inglés ‘madrileño’ de Isabel Díaz Ayuso: "Me quedé con el 'how are you"

Ayuso, en Irlanda: "Lo pasé fatal"

Tras esta experiencia, también estuvo viviendo en Irlanda. Allí mandó muchos curriculums hasta que la cogieron en una emisora de radio. Y si aprendió inglés o no, es más bien no mucho. "Yo iba con el 'how are you' de Madrid porque antaño no se daban los idiomas como ahora", ha relatado la presidenta de Madrid. Y le costó un poco, en la emisora cuando le tocaba coger el teléfono, lo pasaba muy mal, "no entendía una palabra", ha contado.