Jimmy Giménez-Arnau se abrió en canal junto a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' , pero te ofrecemos contenido inédito que no viste por televisión. Entre sus múltiples confesiones , el periodista le reveló al presentador que fue muy rebelde de joven y que esto le trajo algún que otro problemilla .

Durante su época estudiando en un colegio inglés , Jimmy aprendió algo que le marcó de por vida: que las leyes están para saltárselas, "era una de sus normas ", revela. "Estudiar allí me marcó positivamente, te hacían aprender cosas útiles", añade el periodista.

Quizás esto que aprendió le pasara factura a Jimmy años más tarde, cuando cursó estudios universitarios, porque fue expulsado de hasta tres residencias. ¿El motivo? "Porque no obedecía órdenes. Las órdenes nunca me han gustado, me da una cosa rara".