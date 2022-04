El pasado de Pablo Castellano en una serie de televisión: "No me considero un buen actor"

“Cuando fui a grabar me dijeron que, si quería hacer televisión, pero yo les dije que era muy vergonzoso. Me dijeron que me había visto Luis San Narciso, un director de casting muy conocido, pero yo no tenía ni idea de quién era”, llamó a su amigo Fernando Tejero y éste le recomendó que no lo rechazara. Fue así como acabó siendo Jacobo en la serie ‘Byb’, de Telecinco.