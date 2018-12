Ser elen la Selección Española de Fútbol nunca le ha supuesto un problema a Reina. Admite que los 23 jugadores eran importantes y nunca ha habido mal rollo entre ellos. Por eso se permite el lujo de bromear al respecto. "Si yo no juego no era por culpa de Iker. Ni aunque le deseara una diarrea, él no se lesionaba nunca", dice entre risas. Más tarde sorprende a Bertín realizando una llamada a cuatro en la queAmbos cuentancomo grupo en La Roja.