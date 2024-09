A lo largo de toda la docuserie de ‘Me quedo conmigo’, Elena Tablada ha mostrado la gran preocupación que tiene por su hija Ella respecto a algunas situaciones, como el gran miedo que la causa su futura mayoría de edad . La empresaria se derrumba por las secuelas que puede ocasionar en su hija lo que ha vivido con Javier Ungría . La diseñadora no puede aguantar más y termina explotando tras reflexionar con Andrea Vicente.

“Va a mendigar cariño”, afirma con lágrimas en los ojos. Elena, que no puede evitar preocuparse por las heridas que haya podido causar en Ella toda esta situación, se rompe y termina encarándose con su madre: “Me rompió en veinte mil pedazos”, se desahoga la exconcursante de ‘Bailando con las estrellas’ en su terapia con la psicóloga.

Elena Tablada no ha compartido espacio en las sesiones con su madre, sino que su hermana ha querido mostrar su apoyo públicamente. Naelé carga duramente contra Javier Ungría, especialmente por su comportamiento con su sobrina. La empresaria no se ha cortado nada a la hora de tachar al exmarido de su hermana de “egoísta” y explica que no puede “echarle la culpa a una niña”.