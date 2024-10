"Me escribe mucha gente para decirme dónde me he operado", asegura Alexia Rivas, la cual en los últimos tiempos ha recibido un aluvión de mensajes de sus seguidores, los cuales quieren acudir al mismo cirujano que ella, pero... ¿Se habrá operado la nariz? Sin pelos en la lengua, la colaboradora del videopodcast cuenta toda la verdad y se sincera sobre la posibilidad de haberse sometido a un retoque estético para modificar esa parte de su cuerpo.